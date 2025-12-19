Cae uno los involucrados en robo con secuestro de ciudadano colombiano en Valparaíso

Un hombre de nacionalidad chilena, de 36 años, fue detenido en Valparaíso tras detectarse que mantenía una orden de aprehensión vigente por los delitos de robo con violencia, robo con intimidación de vehículo motorizado y secuestro.

El hecho investigado por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Valparaíso se remonta a marzo, cuando un colombiano fue abordado por cinco sujetos mientras transitaba por el cerro Rodelillo, quienes lo agredieron y le sustrajeron su vehículo.

Posteriormente, la víctima fue obligada a subir a otro automóvil, siendo trasladada y abandonada en un sector del camino La Pólvora. Tras ello, los imputados se dirigieron al domicilio del afectado donde, utilizando vestimentas con las que simulaban ser policías, sustrajeron diversas especies desde el inmueble.

El comisario Alejandro Rodríguez, de la BIRO de Valparaíso, explicó que "detectives de esta brigada investigadora lograron la detención de un sujeto de nacionalidad chilena, de 36 años de edad, quien habría tenido participación en un secuestro y posterior robo con violencia, hecho registrado durante el mes de marzo del presente año".

"La víctima se desplazaba por la parte alta de Rodelillo, cuando fue interceptada por un vehiculo del cual descendieron cinco individuos que lo agredieron. Posteriormente los antisociales sustrajeron el vehículo de la víctima, mientras que éste fue abandonado en el camino La Pólvora, presentando diversas lesiones de consideración. Asimismo los imputados dejaron abandonado el vehículo particular de la víctima camino a Laguna Verde, el cual mantenía daños visibles", complementó.

Paralelamente, el oficial continuó explicando que "los involucrados se dirigieron al domicilio de la víctima, en el centro de Valparaíso, dondesimulando ser funcionarios policiales ingresaron mediante el uso de la fuerza, con el objetivo de sustraer dinero en efectivo y otras especies de valor, posteriormente huyendo del lugar".

Gracias al trabajo de análisis criminal, inteligencia policial, revisión de cámaras de seguridad y levantamiento de distintas fuentes de información, los detectives de la BIRO de Valparaíso lograron individualizar, posicionar y ubicar a uno de los participantes en los hechos, concretando su detención durante este jueves 18 de diciembre.

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para el respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias tendientes a ubicar al resto de los involucrados en este ilícito perpetrado en marzo de este año.

(Imagen de referencia)

