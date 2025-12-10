Cae sujeto que asaltó y amenazó de muerte a dueño de peluquería en Valparaíso

La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Valparaíso detuvo a un hombre de 28 años por mantener una orden de aprehensión vigente por el delito de robo con intimidación, en el marco de una investigación desarrollada junto al Ministerio Público.

El hecho investigado se remonta al 16 de junio pasado, cuando tres sujetos ingresaron a un salón de belleza de calle Victoria con Simón Bolivar, en Valparaíso, ocasión en que el imputado habría intimidado al propietario con un arma de fuego.

Así es como el individuo logró sustraerle una cadena y un par de lentes ópticos, además de golpearlo con la empuñadura del arma. Posteriormente, al día siguiente, la víctima recibió amenazas de muerte vinculadas al mismo ilícito en su contra.

Tras diferentes técnicas investigativas, análisis de cámaras de seguridad y trabajo de inteligencia policial, lograron individualizar, posicionar y ubicar al presunto autor, concretando su detención durante este miércoles en el cerro San Roque.

El jefe (s) de la BIRO porteña, subprefecto Julio Máspero, destacó que la labor investigativa permitió el esclarecimiento del delito y la detención del imputado, reforzando el compromiso institucional con la persecución de delitos violentos.

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su control de detención, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por al menos los próximos 60 días, tiempo fijado para llevar a cabo la respectiva investigación.

PURANOTICIA