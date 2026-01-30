Cae peligrosa banda narco que producía y vendía droga en La Calera e Hijuelas: 13 detenidos, incluidos sus dos líderes

Tras más de seis meses de investigación conjunta entre la Fiscalía y el OS7 de Carabineros, un operativo antidrogas permitió desbaratar una organización criminal que operaba en las comunas de La Calera e Hijuelas, dedicada a la producción, procesamiento, distribución y venta directa de drogas en la región de Valparaíso.

El procedimiento dejó un total de 13 personas detenidas –11 hombres, 2 mujeres, todos adultos y de nacionalidad chilena–, incluidos los dos líderes del grupo –hermanos entre sí–, quienes luego de ser capturados fueron formalizados por los delitos de tráfico de drogas y asociación criminal en el Tribunal de Garantía de La Calera.

Además, la unidad especializada de la policía uniformada logró incautar más de mil plantas de cannabis sativa, 32 kilos de distintas sustancias ilícitas, armas de fuego y vehículos, tras el allanamiento de 10 domicilios en las comunas de Puchuncaví y las ya mencionadas La Calera e Hijuelas, donde tenían principalmente su poder territorial.

El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la región de Valparaíso, José Uribe, señaló que "estamos muy conformes con el trabajo desarrollado, debido a que nos permite desbaratar una organización. Hemos logrado incautar drogas, más detenciones, y acreditaremos los hechos, tanto para la incautación como por diversos medios investigativos que hemos recopilado".

Este grupo criminal mantenía cultivos en La Calera y en Hijuelas, los cuales eran custodiados, lo que explica el hallazgo de armamento largo como la escopeta. Asimismo, se dedicaban al procesamiento de la droga, para efectos de distribuirla a microtraficantes de la región, así como también para venderla ellos mismos.

"Este era un clan permanente en el tiempo. Era una organización que estaba formada y trabajaba hace tiempo en la zona, que por fin hemos logrado desbaratar", destacó el fiscal Sacfi, quien precisó que algunos de los detenidos tenían condenas por tráfico u otros delitos, aunque otros mantenían sus antecedentes limpios.

El capitán Felipe Castillo, vocero del OS7 de Carabineros Valparaíso, resaltó que "en esta investigación fueron allanados 10 domicilios de comunas como La Calera, Hijuelas y Puchuncaví, logrando incautar 32 kilos de distintas especies, entre ellas, marihuana elaborada, ketamina y pasta base de cocaína, además de armamento de fuego y a fogueo, junto a dinero que mantenían en los respectivos domicilios".

En representación del Gobierno, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, sostuvo que "quiero felicitar nuevamente el trabajo desarrollado en conjunto entre la Fiscalía, el Ministerio Público y el equipo especializado de Carabineros, que ha llegado a buen término. Es un trabajo de varios meses. Es una asociación criminal, que se organiza con tiempo. Su labor principalmente es la producción, comercialización y distribución de cannabis, además de algo de pasta base, pero su fuerte es desde la producción misma y, por lo tanto, llevan varios meses organizados".

