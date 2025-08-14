Cae peligrosa banda dedicada al tráfico de drogas y otros delitos violentos en Limache

Un amplio operativo llevaron a cabo alrededor de 70 funcionarios de Carabineros en las poblaciones Orval y San Alfonso, comuna de Limache, en el marco de una investigación asociada a tráfico de drogas y otros delitos violentos en la región de Valparaíso.

Carabineros de la 3ª Comisaría, acompañados de personal del GOPE y COP de Santiago, lograron la detención de seis personas vinculadas a estos ilícitos, las cuales fueron capturadas en medio de allanamientos realizados a cuatro domicilios.

De los seis detenidos, cinco son de nacionalidad chilena y uno extranjero, correspondiendo a cuatro hombres y dos mujeres. Además, en el operativo se incautaron más de 1.000 dosis de pasta base, avaluada en más de $5 millones; junto a un arma de fuego, otra artesanal, dos a fogueo y municiones de diverso calibre.

Cabe hacer presente que los seis individuos pasarán a control de detención y posterior formalización de cargos por delitos asociados al tráfico de drogas y a la tenencia ilegal de armas de fuego, por los que la Fiscalía solicitará la prisión preventiva.

PURANOTICIA