Cae microtraficante que comercializaba drogas a través de las redes sociales en La Ligua

Por el delito de microtráfico, detectives del equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), de la PDI La Ligua, detuvieron a un individuo que realizaba transacciones de droga a través de las redes sociales.

El trabajo investigativo –desarrollado en conjunto con la Fiscalía– permitió establecer que el imputado se dedicaba a la comercialización de diversas sustancias ilícitas en pequeñas cantidades, utilizando las redes sociales como principal medio de contacto con consumidores principalmente del sector céntrico de la comuna de La Ligua.

Gracias a los antecedentes reunidos, los oficiales gestionaron y materializaron una orden de entrada y registro a un inmueble, procedimiento que culminó con su aprehensión.

De igual forma, la policía civil informó que se llevó a cabo la incautación de 91,36 gramos de cannabis sativa procesada, 0,56 gramos de clorhidrato de cocaína y 14 comprimidos de MDMA, droga sintética más conocida como éxtasis.

Cabe señalar que durante el operativo se decomisaron diversas especies asociadas al ilícito investigado, entre ellas un vehículo particular, un teléfono celular, una balanza digital y elementos utilizados para la dosificación de las sustancias ilícitas.

Por instrucción del Ministerio Público, el sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua para su respectiva audiencia de control de detención.

