Cae en Cartagena autor de violento robo contra conductor de aplicación en El Tabo

Oficiales de la Brigada Investigadora de Robos (Biro), de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio, detuvieron a un hombre de 34 años por su participación en el delito de robo con violencia perpetrado en contra de un conductor de aplicación de transporte en la comuna de El Tabo, el pasado 20 de septiembre.

El día del ilícito, la víctima trasladaba a un pasajero hasta el lugar donde se concretó el robo, deteniéndose en la vía pública tras ser detenido por un segundo implicado, instante en que fue amenazado con un arma de fuego para concretar el robo.

Debido a esto, el trabajador intentó huir del lugar del asalto, siendo atacado con un arma de fuego en sus piernas, producto de lo cual resultó con diversas lesiones de proyectil balístico, aunque quedando sin riesgo vital.

De acuerdo a estos hechos, detectives de la BIRO efectuaron diligencias investigativas coordinadas con el Ministerio Público, las que permitieron individualizar a uno de los autores y gestionar las órdenes correspondientes, logrando ubicar y aprehender al imputado en un inmueble de la comuna de Cartagena.

El detenido, que mantenía antecedentes policiales por el delito de hurto, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de San Antonio, donde será formalizado.

