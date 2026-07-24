Cae «El Cangrejo» en Cabildo: peligroso delincuente mantenía tres órdenes de detención por robos en lugares habitados

En el marco de los patrullajes preventivos desarrollados por personal OS-14 en la comuna de Cabildo, Carabineros logró la detención de un sujeto, conocido como «El Cangrejo», quien mantenía tres órdenes de detención vigentes por el delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación, dos emanadas del Juzgado de Garantía de La Ligua y una del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota.

El procedimiento se concretó tras un control de identidad investigativo realizado en el sector céntrico de la comuna, oportunidad en que, al consultar los sistemas institucionales, se verificó que el individuo era requerido por la justicia.

El detenido corresponde a un hombre de 36 años, quien registra un amplio historial policial, con 13 reiteraciones, entre ellas siete detenciones por delitos de robo, además de antecedentes por robo con intimidación, robo por sorpresa, robo en lugar no habitado, desacato, conducción en estado de ebriedad, riña pública, daños simples y porte de marihuana, además de denuncias por otros hechos.

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