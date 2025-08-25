Cae clan familiar dedicado al tráfico de drogas desde dos departamentos en San Antonio

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco), de la PDI San Antonio, en el marco de una investigación en conjunto con el Ministerio Público, detuvieron a tres ciudadanos chilenos, mayores de edad, quienes se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas en la población La Campiña, en Llolleo.

El trabajo policial permitió establecer que los imputados –primos entre sí– eran integrantes de un clan familiar que utilizaba un departamento para la comercialización de la droga y otro, para el acopio de las sustancias.

Con estos antecedentes, se gestionaron las órdenes de entrada y registro para ambos inmuebles, donde se incautó más de medio kilo de cocaína base –a granel y dosificada– la que hubiera generado ganancias por cerca de ocho millones de pesos.

Los imputados –que contaban con antecedentes policiales por el mismo delito y uno de ellos mantenía una requisitoria pendiente por hurto– fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su control de detención y formalización por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

PURANOTICIA