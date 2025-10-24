Cae clan familiar dedicado a distribuir y vender cigarros y tabaco de contrabando en Villa Alemana: mantenían casi 20 mil cajetillas

Cerca de 20 mil cajetillas de cigarros de contrabando fueron incautadas por carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) en Villa Alemana, en un procedimiento donde además se detuvo a seis integrantes de una familia.

Tras diligencias propias de su especialidad, los funcionarios de la SIP lograron la incautación de exactamente 19.730 cajetillas de cigarros de contrabando, además de 140 sacos de tabaco, los que se encontraban en un acopio irregular de la comuna.

Así es como se detuvo a un grupo familiar compuesto por seis integrantes, dedicados a la distribución y comercialización de estos productos ilegales, incautando un vehículo en el que movían la mercancía, además de $5.380.000 en dinero en efectivo.

"Estos productos no cumplen con los estándares dictaminados por el Ministerio de Salud y el tabaco a granel es utilizado para crear cigarros falsos, los que tampoco cumplen con los requisitos exigidos por el Estado", explicó el capitán Felipe Delgado, de la Sexta Comisaría de Carabineros de Villa Alemana.

En específico, en el procedimiento se incautaron 19.730 cajetillas de cigarros de diferentes marcas, avaluadas en $39.460.000; ⁠140 sacos de 20 kilos de tabaco a granel, avaluados en $6.000.000; un vehículo; y ⁠$5.380.000 en dinero en efectivo.

Una vez que se dio cuenta del operativo al Ministerio Público, el fiscal de turno instruyó que los imputados fueran puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Villa Alemana, por el delito de contrabando contemplado en la Ley de Aduanas.

