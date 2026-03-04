Perro muerde a cuatro bomberos en medio de incendio que destruyó una vivienda y dejó a otra con daños parciales en Quillota

Una vivienda resultó completamente quemada y otra con daños parciales, tras un incendio estructural registrado en la población Portales de Quillota.

Según información de Bomberos, el incendio fue declarado por voluntarios de La Cruz y llegaron a combatirlo cinco unidades convencionales y aljibes.

Cuatro funcionarios de la institución voluntaria resultaron con lesiones tras ser mordidos por el perro de la casa que se quemó por completo en este incendio.

El comandante Marco Velázquez dio a conocer que "tuvimos cuatro bomberos lesionados, producto de que en la vivienda afectada había un can, el cual los mordió. De los cuatro, uno es el que está más complicado".

Cabe hacer presente que la acción del fuego no dejó a civiles lesionados o heridos, a pesar de que en un momento se temió que hubiera niños al interior de la vivienda afectada, de los que Bomberos aseguró que salieron por sus propios medios.

La causa precisa del incendio va a ser investigada por el Departamento de Investigación de Incendios, para remitir los informes al Ministerio Público.

En el lugar trabajaron Bomberos, personal del SAMU, carabineros de la 4ª Comisaría de Quillota y funcionarios de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres del Municipio.

