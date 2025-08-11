Cae agrupación criminal dedicada al tráfico de drogas en el Barrio Puerto de Valparaíso: líder es investigado por al menos un homicidio

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco), de la PDI Valparaíso, en el marco de una investigación junto al Ministerio Público, detuvieron a cinco personas (tres hombres y dos mujeres) integrantes de una agrupación criminal dedicada al microtráfico de drogas que operaba en el Barrio Puerto.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial permitió establecer que el líder de esta agrupación, además, en una disputa territorial se enfrentó a tiros con integrantes de una banda rival, dando muerte a uno de ellos y dejando herido a otro.

A su vez, fue víctima de impactos balísticos en su rostro y extremidades inferiores, por lo que se encuentra internado en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso.

Durante el operativo, se intervinieron siete inmuebles, logrando incautar cannabis sativa, cocaína base y ketamina, además, de 220 mil pesos, teléfonos celulares y 974 gramos de una sustancia, que arrojó como resultado indeterminado, siendo coordinado con personal TEDAX, quienes descartaron presencia de explosivos.

Los imputados, que tienen antecedentes policiales por Infracción a la Ley 20 mil, receptación y robo por sorpresa, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su control de detención y formalización por los ilícitos investigados.

PURANOTICIA