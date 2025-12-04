Cae adolescente que era buscado por mantener tres causas pendientes en Viña del Mar

Un adolescente de 17 años fue detenido en Viña del Mar luego que personal de Carabineros constatara que mantenía tres órdenes vigentes de captura.

Personal del Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Concón dio con su paradero en la intersección de avenida Libertad con calle Uno Norte.

El antisocial registra una orden de detención vigente por el delito de receptación de vehículo motorizado, con fecha 20 de noviembre, del Juzgado de Garantía de Viña.

Las otras dos órdenes corresponden al delito de amenazas contra las personas y propiedades, con fecha 7 de noviembre, también del tribunal viñamarino.

El menor de edad fue identificado con las iniciales M.A.R., de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales por diferentes delitos.

De igual forma, la policía uniformada detalló que el sujeto capturado fue trasladado hasta el Juzgado de Garantía Viña del Mar para su control de detención.

PURANOTICIA