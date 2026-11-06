Buses nocturnos de EFE Valparaíso cumplen un año con 53 mil transportados: sólo una vez fue activado el "botón de pánico"

A un año de su puesta en marcha, el servicio nocturno de buses N01 de EFE Valparaíso consolidó su rol como una alternativa de transporte segura y confiable para quienes requieren desplazarse durante la noche en el Gran Valparaíso. Desde su inicio de operaciones, el servicio ha registrado 53.181 viajes, reflejando una positiva recepción por parte de la comunidad usuaria.

El recorrido del servicio N01 conecta las estaciones Puerto y Peñablanca, con un recorrido similar al trazado ferroviario, fortaleciendo la conectividad nocturna.

El servicio comenzó trasportando 132 pasajeros promedio por jornada. Actualmente, registra un más de 160 validaciones promedio cada noche, con un crecimiento sostenido durante los últimos meses, que confirma una tendencia al alza en su utilización.

Sebastian Neumann, jefe de desarrollo comercial de EFE Valparaíso, explicó que "nuestros buses nocturnos cumplen un año de operación conectando estación Peñablanca con estación puerto. Nuestro servicio cumple a cabalidad con cada una de las expediciones programadas y nuestros usuarios pueden revisar cada una de ellas en la aplicación red regional. Actualmente, hemos transportado más de 50 mil pasajeros, teniendo un promedio actual de 160 pasajeros diarios y esperamos que esto siga al alza en el periodo estival”.

Si durante el primer mes de funcionamiento hubo 2.838 pasajeros, actualmente la cifra supera los 5.000 mensuales. En total, desde el inicio del servicio se han trasladado 53.181 pasajeros; el 60% de estos viajes se ha realizado en días hábiles, mientras que el 40% restante corresponde a fines de semana y festivo.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, afirmó que "valoramos este año de operación y servicio del N 01, los buses que permiten la conectividad entre Valparaiso y Peñablanca en horario nocturno, lo cual nos permite dar continuidad a los servicios de movilidad y de transporte en el Gran Valparaíso”.

Del total de pasajeros movilizados, el 21,6% corresponde a estudiantes, lo que evidencia la importancia de esta alternativa para jóvenes que necesitan trasladarse en horarios extendidos por motivos académicos y personales.

Uno de ellos es Matias Norambuena, quien contó que "yo he salido tarde de la u y me he pillado que no he encontrado micro para mi casa, yo vivo en Quilpué y me imagino que para la gente del interior moverse en la noche debe ser más complicado, entonces lo encuentro super bueno. El pago es bajo, como podemos usar la TNE, podemos ahorrar plata y tiempo. Yo me coordino con la app red regional y es super practico porque puedo estar atento, ver cuando viene llegando y salir de la casa o si no te arriesgas tanto por la hora”.

Desde EFE Valparaíso destacaron que los resultados obtenidos durante este primer año reflejan la necesidad que tenía la población de contar con opciones de transporte público nocturno, seguro y asequible, reafirmando el compromiso de la empresa con la movilidad de las personas y el fortalecimiento de la movilidad regional.

La seguridad ha sido uno de los aspectos clave para garantizar la continuidad del servicio y su adecuado funcionamiento. En este sentido, cabe destacar el apoyo intersectorial, con Carabineros y Seguridad Municipal, que han cumplido un rol de acompañamiento y resguardo de la línea N01, permitiendo una respuesta rápida ante cualquier contingencia.

Además, a la implementación de GPS y cámara, se suma la instalación del botón de emergencia en cada bus nocturno, conectado directamente a una central de seguridad, que contribuye a un mejor control de los recorridos, pudiendo activar de forma inmediata la llamada a carabineros, bomberos o ambulancia en caso de necesidad. Al respecto, desde EFE explicaron que, en todo el año, solo una vez fue activado el botón por parte de un conductor.

Carlos Cerda, conductor de los buses nocturnos de EFE Valparaíso, comentó que "es mucho mejor el servicio con tarjeta, porque así la gente se acostumbra, ya saben que la micro tiene solamente tarjeta y la ocupan su tarjeta todos los días. Nos esperan todas las noches. También el botón que tenemos ahora es super bueno porque cualquier cosa que nos pueda pasar en la noche, un imprevisto o un problema apretamos el botón y se soluciona todo rápidamente".

Otro de los aspectos destacados de los buses nocturnos, es que se trata de la única línea de la región que opera exclusivamente con medios de pago electrónicos como TNE, tarjeta EFE, tarjetas de crédito y débito, así como QR, ofreciendo a los usuarios distintas opciones. Además, al no usar dinero en efectivo, aumentan las condiciones de seguridad para conductores y pasajeros.

“Desde que empezó a existir lo uso y es super cómodo en realidad. Antes no existía algo así, eran puras micros piratas y eso era más peligroso. Es más rápido, que tenga pago con Cuenta Rut, es rápido”, agregó Camila Valladares, quien trabaja en el barrio Puerto.

El balance de este primer año es positivo y se espera que el servicio continué ganando usuarios y aportando a una movilidad más segura e integrada para el Gran Valparaíso, especialmente ante la llegada de la época estival, donde aumenta la movilidad durante las noches.

PURANOTICIA