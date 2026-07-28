Buscan identificar a camión que arrasó con un food truck y un automóvil en la parte alta del cerro Alegre de Valparaíso

Una familia de Valparaíso quedó sin su principal fuente de ingresos luego que un camión de gran tamaño impactara y destruyera un carro de comida instalado en la parte alta del cerro Alegre, en un hecho que, además, provocó serios daños a un automóvil que se encontraba estacionado junto al food truck.

El incidente ocurrió durante la madrugada del lunes en calle 5 y quedó registrado por cámaras de vigilancia del sector, las que muestran cómo el vehículo de carga avanza por la estrecha vía y termina colisionando tanto el carro de comida como el automóvil, para posteriormente continuar su recorrido.

A raíz de la fuerza del impacto, el food truck fue desplazado varios metros y terminó completamente destruido, mientras que el vehículo particular sufrió daños de consideración, quedando prácticamente inutilizable.

La propietaria del emprendimiento manifestó su angustia tras enterarse de lo ocurrido gracias al aviso de vecinos del sector, explicando que el carro representaba el sustento económico de su familia y lamentó las pérdidas ocasionadas.

Además, sostuvo a Radio Biobío que el automóvil siniestrado pertenece a su pareja, por lo que el hecho afectó doblemente a su núcleo familiar.

Ahora, la emprendedora porteña inició una campaña para reunir antecedentes que permitan identificar al responsable. En ese contexto, hizo un llamado a quienes residan en el sector y cuenten con cámaras de seguridad a revisar sus registros, con la esperanza de obtener imágenes donde se distinga la patente del camión involucrado.

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