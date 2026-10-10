Bus tipo Pullman desbarranca en Valparaíso: Al menos 30 heridos y un fallecido

Minutos antes de las 21 horas de este sábado un llamado de emergencia fue reportado en el sector del Cerro Barón en Valparaíso específicamente en el sector de Diego Portales a la altura del Condominio Esmeralda.

Inicialmente se habla del desbarrancamiento en el lugar de un bus tipo pulman y se reportan una gran cantidad de heridos, al menos 30 personas, por lo cuál se pidió un aumento en los equipos de emergencia que se dirigen al lugar.

Con más información del lugar se puede apreciar en vídeos e imágenes que se trata de un bus turismo el cuál habría caído de al menos unos 12 metros de altura. Según los primeros reportes habrían al menos tres heridos de gravedad y un fallecido.

Según reportes de testigos, el bus de turismo habría venido bajando desde Placeres y cayó en los estacionamientos de uno de los condominios y edificios que se encuentran en la calle Yolanda con Diego Portales.

Equipos de emergencia trabajan en el lugar.

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