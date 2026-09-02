Bus pierde sus dos ruedas delanteras tras protagonizar accidente de tránsito en Limache

Un particular accidente de tránsito se registró durante la mañana de este miércoles 2 de septiembre en la comuna de Limache, luego de que un bus de transporte público terminara con sus dos ruedas delanteras desprendidas.

El accidente ocurrió específicamente en la intersección de las calles Viva Chile con 12 de Febrero, en el sector de Limache Viejo, donde el vehículo perteneciente a la empresa Agdabus terminó con daños en su parte delantera.

La situación generó preocupación debido a las características del accidente, considerando que se trata de un bus destinado al transporte de pasajeros.

Cabe hacer presente que, afortunadamente, el siniestro vial registrado en el sector de Limache Viejo no dejó personas lesionadas ni heridas.

Las circunstancias en que se produjo el accidente deberán ser establecidas mediante la investigación correspondiente, particularmente respecto de las causas que provocaron el desprendimiento de las dos ruedas delanteras del vehículo.

PURANOTICIA