Bus de turismo queda atascado en la avenida Elías de Valparaíso y pasajeros aterrados debieron bajar a pie por el cerro

Momentos de mucho temor vivió un grupo de pasajeros de un bus de turismo que intentó subir por la avenida Elías de Valparaíso, quedando atascados en dicha arteria.

Según reportó un auditor de la radio de Puranoticia.cl, en medio de las maniobras del conductor de la máquina, pasó a llevar el balcón de su casa.

"Un bus de turismo, grande, ¿cómo se le ocurre subir por una calle que no tiene salida? Iba lleno de turistas el bus, que además golpeó el balcón de nuestra casa", señaló.

Producto de aquello, tuvieron que hacer bajar a todos los turistas, que hicieron el descenso a pie hasta la plaza Aníbal Pinto de la Ciudad Puerto.

"Valparaíso da pena, falta información. Tienen muy botado. Av. Elías abajo debería tener un control de turismo porque aquí suben autos y micros, y después no pueden dar la vuelta, se van para atrás y queda la crema", indicó el molesto auditor.

También expresó que "los turistas estaban súper asustados. Y el bus estaba llenos de turistas, que pudieron haber arriesgado todo. Salieron algunos súper asustados".

Por último, insistió en que "aquí falta la Municipalidad de Valparaíso, el turismo o alguien que se preocupe, que coloquen a alguien abajo, en Reina Victoria, y que no deje pasar buses tan grandes. Si esta es una calle que no tiene salida. Ahora el bus va a tener que irse en marcha atrás, ya que no le queda de otra".

PURANOTICIA