Bus de propiedad de empresario de Quillota protagoniza fatal accidente en La Higuera: dos funcionarios municipales fallecieron

Un grave accidente de tránsito registrado en la Ruta 5 Norte enluta a la comunidad de La Higuera, luego de que un vehículo menor en el que se desplazaban cuatro trabajadores de la Municipalidad de La Higuera protagonizara una violenta colisión frontal con un bus privado que transportaba a operarios mineros y que descendía desde la ciudad de Calama.

Producto del fuerte impacto, dos de los funcionarios municipales fallecieron en el lugar, mientras que los otros dos ocupantes del automóvil resultaron con lesiones de extrema gravedad.

El accidente se registró en un tramo de la Ruta 5 Norte donde actualmente se desarrollan diversas obras de reparación y mantenimiento de la vía, situación que motivó el despliegue de los equipos de emergencia en el sector.

"Equipos de emergencia y peritos trabajan en el lugar para esclarecer las causas del impacto."

Mientras continúan las pericias técnicas destinadas a establecer la dinámica exacta del accidente, los organismos de seguridad reiteraron el llamado a los conductores que circulan por este tramo de la carretera, debido a las condiciones existentes en la ruta.

"Las autoridades recomiendan conducir con extrema precaución por el sector, atendiendo a las condiciones de la ruta y los trabajos en curso."

PURANOTICIA