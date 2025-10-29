Camión termina volcado tras colisionar con bus de pasajeros en ruta de Llay Llay

Un accidente de tránsito en la comuna de Llay Llay movilizó a equipos de emergencia hasta el kilómetro 93 de la ruta 5 Norte, en dirección a Santiago.

El siniestro vial involucró a un bus de pasajeros y a un camión 3/4, el cual quedó volcado a un costado de la autopista, como se logra apreciar en las imágenes del hecho.

Bomberos y SAMU llegaron al sitio del suceso para socorrer a los pasajeros del camión accidentado, principalmente al conductor y a su acompañante.

Según las primeras informaciones, el bus habría colisionado la parte trasera del camión, lo que provocó que el conductor de éste perdiera el control y volcara.

En el lugar se mantienen los equipos de emergencia trabajando en el sector pasado el túnel La Calavera, precisamente en la zona conocida como Las Vegas.

Cabe hacer presente que el siniestro vial en Llay Llay provocó una alta congestión vehicular y tránsito alternado, con cortes provisorios.

Carabineros informó que "una pista de circulación está habilitada en el kilómetro 89, dirección al sur de la ruta 5 Norte, a raíz de un accidente de tránsito".

De igual forma, señalaron que estuvieron en el lugar "realizando diligencias de rigor y regulando el flujo vehicular". También se llamó a "transitar con precaución".

