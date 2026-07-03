¿BTS a Viña del Mar? Alcaldesa Ripamonti propone el estadio Sausalito para recibir en octubre a la popular banda de K-pop

La incertidumbre en torno a los tres conciertos que la banda surcoreana BTS tiene programados para octubre en Chile abrió un inesperado escenario en la región de Valparaíso. Luego que el Instituto Nacional de Deportes (IND) resolviera no autorizar el uso del Estadio Nacional para los espectáculos, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, salió públicamente a ofrecer el Estadio Sausalito como alternativa para concretar las presentaciones.

La jefa comunal realizó el ofrecimiento a través de sus redes sociales, donde lamentó la situación que afecta a miles de seguidores del grupo y destacó la importancia del espectáculo. "Es una lástima esta noticia. Son miles las personas que esperan este espectáculo, que ha recibido excelentes críticas en todo el mundo. Chile merece tener este show. El Estadio Sausalito de Viña del Mar está desde ya disponible para hacerlo posible", expresó.

Asimismo, manifestó su esperanza de que las conversaciones permitan encontrar una salida favorable, manifestando que "por la música y la cultura, espero sinceramente que esta situación pueda resolverse y que el público chileno tenga la oportunidad de vivir esta experiencia".

La propuesta de Ripamonti surge tras la decisión adoptada por el IND y la administración del Parque Estadio Nacional, que determinaron no autorizar el montaje del escenario en el coliseo central para las fechas del 14, 16 y 17 de octubre.

Según explicó el organismo, la negativa responde exclusivamente a criterios técnicos relacionados con la protección de la cancha del principal recinto deportivo del país. El informe elaborado por especialistas concluyó que el escenario central con configuración de 360 grados generaría una intervención de gran magnitud sobre el césped híbrido, afectando su capacidad de recuperación y poniendo en riesgo la realización de futuros eventos deportivos e institucionales, entre ellos partidos oficiales y la Teletón 2026.

Pese a ello, el IND aclaró que la determinación no constituye un rechazo a los espectáculos masivos y propuso a la productora DG Medios evaluar la realización del evento en la explanada sur del Parque Estadio Nacional. Sin embargo, esa opción todavía no convence a la organización, debido a los requerimientos técnicos del montaje diseñado para la gira mundial de BTS.

La controversia escaló rápidamente debido a la enorme convocatoria del grupo surcoreano. Las tres fechas en Santiago agotaron sus entradas hace varios meses y reúnen a más de 180 mil asistentes, incluidos miles de fanáticos provenientes de regiones e incluso del extranjero. La incertidumbre generó una inmediata reacción de la denominada ARMY, el masivo club de seguidores de la banda, que inició campañas en redes sociales exigiendo una solución y convocó movilizaciones en distintas ciudades.

La presión también alcanzó al Gobierno. El biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, confirmó que la decisión obedeció a un informe técnico elaborado por el Instituto Nacional de Deportes y aseguró que "se han ofrecido locaciones alternativas dentro del mismo radio del Estadio Nacional. Esa es una situación que se está evaluando y se está conversando".

Mientras continúan las negociaciones entre las autoridades y la productora, la opción de Viña del Mar aparece como una de las principales alternativas fuera de la región Metropolitana. El Estadio Sausalito ya ha albergado espectáculos musicales de gran convocatoria (como Backstreet Boys y Chayanne) y cuenta con la infraestructura necesaria para recibir eventos internacionales, aunque cualquier eventual traslado dependerá de aspectos técnicos, logísticos y de producción.

A la propuesta de Viña del Mar también se sumó la ciudad de Concepción. Su alcalde, Héctor Muñoz, manifestó públicamente la disposición de recibir a BTS en el Estadio Ester Roa Rebolledo, asegurando que la capital del Biobío está preparada para albergar un evento de esta magnitud. No obstante, por ahora la alternativa impulsada por Ripamonti ha concentrado gran parte de la atención, al ofrecer una solución concreta para que uno de los shows más esperados del año pueda mantenerse en Chile.

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