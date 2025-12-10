Brutalidad al extremo en Quilpué: joven afirma haber sido secuestrado y torturado por sujetos que lo acusaban de iniciar un incendio

Un macabro caso de secuestro con tortura fue denunciado en la comuna de Quilpué por parte de un hombre de 26 años que resultó con diversas lesiones luego de haber sido presuntamente golpeado durante varios días por sus captores.

Las primeras informaciones dan cuenta que este domingo el sujeto acudió a la casa de una amiga en el sector de Pompeya Sur, en El Belloto, y que fue en dicho domicilio donde hicieron ingreso tres sujetos que lo acusaron de iniciar un incendio.

Tras ello, los individuos amarraron a la víctima a una silla y comenzaron a darle de golpes, incluso siendo apuntando en su boca con un arma de fuego, aparentemente artesanal, y con el objetivo de amedrentarlo para que reconociera lo hecho.

Parte de estos hechos habrían sido grabados y compartidos en redes sociales.

De igual forma, se indicó que la presunta víctima del secuestro con tortura, de nacionalidad chilena, fue liberado a las 23:00 horas del martes en Belloto Norte.

El fiscal de turno y flagrancia, Roberto Depaux, señaló que este joven fue drogado a través de una sustancia puesta en su bebida, lo que le hizo perder la conciencia. También señaló que la investigación quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concón, quienes indagarán lo ocurrido.

Asimismo, el persecutor dio cuenta que "mientras este secuestro se mantenía, a través del teléfono de la víctima, (los presuntos captores de la víctima) realizaron peticiones a sus diferentes contactos para que le depositaran dinero".

En tanto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, contó sobre el caso que "nos parece bastante grave, a primera vista. Los antecedentes que tenemos es que efectivamente una persona se acerca al SAR de Belloto, denunciando que estuvo secuestrado por algunos días. Además se asocia a un video que circula en redes sociales. Sin embargo, todo está en proceso de investigación".

También planteó que "es un caso muy extraordinario en nuestra región, por lo tanto la idea es poder avanzar hacia una investigación en detalle. En este momento está en manos de la PDI la investigación y no tenemos más antecedentes de lo que se está conociendo, pero vamos a estar muy atentos a este caso, por supuesto".

Finalmente, la seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, indicó que "el secuestro es un delito grave, por lo que cada caso nos preocupa especialmente y como Gobierno estamos abordando estas situaciones, principalmente con la entrega de recursos que permitan a las policías y al Ministerio Público desarrollar sus funciones".

