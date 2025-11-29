Brutal violencia en Limache: Ataque grupal mató a joven de 22 años tras recibir más de 15 puñaladas

Un intenso operativo policial se realiza en la comuna de Limache desde la noche de este viernes tras un brutal episodio de violencia desatada en el sector del Parque Brasil.

Un grupo de personas, entre 4 a 5 según se puede apreciar en el vídeo, premunidos de palos y armas corto punzantes comenzaron a darle una golpiza a un joven de tan solo 22 años quien pese a distintos intentos por defenderse recibió al menos 15 puñaladas según la inspección visual dada a conocer por el subcomisario de servicios de la 3ª Comisaría de Limache, así informó en sus redes sociales Alerta V Costa.

Inmediatamente luego del ataque el joven fue llevado hasta el Hospital de Limache ingresando a las 22:18 horas de este viernes en un estado crítico. Pese a los esfuerzos del equipo médico lamentablemente se produce su fallecimiento producto de las múltiples heridas.

Por su parte en Limache equipos de la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros comenzaban a buscar a los culpables de la brutal golpiza que quedó grabada en este vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales debido a la violencia desatada de los atacantes.

Hasta el cierre de esta nota no se conocían detenidos. Ni tampoco cuál habría sido el móvil de este homicidio en plena vía pública en Limache.

