Brutal parricidio en Quintero: Mujer viajó más de 100 kilómetros para matar a su ex cónyuge

Un brutal hecho de sangre tuvo como escenario la comuna de Quintero, cuando una mujer confesa del hecho apuñaló brutalmente a su ex cónyuge el pasado viernes y luego se dio a la fuga.

El crimen habría sido premeditado por la hoy confesa culpable luego que el miércoles viajará desde Santiago a la Región de Valparaíso con el firme propósito de dar muerte a su víctima, así lo dio a conocer el Fiscal Pablo Bravo a cargo de la investigación.

La mujer apuñaló al hombre luego de haber compartido juntos, haber bebido y estar en una cama juntos. En ese lugar le habría propinado una certera estocada cerca del corazón y luego se dio a la fuga.

La mujer se habría entregado horas después en una comisaría en el sector de El Tabo, confesando el crimen y colocándose a disposición de la justicia.

