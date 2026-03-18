Brutal femicidio en Panquehue: imputado admite crimen y entrega ubicación del cuerpo

Una investigación por presunta desgracia permitió esclarecer en Panquehue el brutal femicidio de una joven de 24 años, de nacionalidad boliviana, residente de la toma Yevide de San Felipe, quien había sido vista por última vez el pasado 22 de febrero.

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Los Andes reunieron antecedentes que apuntaban a la posible participación de su pareja en el macabro hecho.

De acuerdo a lo informado por el subprefecto Patricio Cuevas, jefe (s) de dicha unidad, el imputado accedió a declarar, instancia en la que confesó el crimen.

"Al conocer los medios de prueba, confiesa que le dio muerte a su pareja el mismo día de su desaparición”, indicó el oficial de la policía civil, detallando que ambos se trasladaron hasta un balneario público de la comuna de Panquehue, donde procedió a enterrar el cuerpo en una ribera del río Aconcagua.

El sujeto además entregó la ubicación exacta del lugar donde dejó el cadáver, el cual fue encontrado por la policía y examinado con apoyo de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de la PDI. Posteriormente, los restos fueron derivados al Servicio Médico Legal (SML) para la realización de la autopsia correspondiente.

Con estos antecedentes, el Juzgado de Garantía de San Felipe decretó la orden de detención contra el imputado, también boliviano, por el delito de femicidio.

Consultado el delegado presidencial provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, respecto al futuro de la toma Yevide, donde residía la víctima, expuso que el asentamiento "cuenta con orden judicial y el Gobierno va a hacer cumplir la ley".

"Entiendo que la Alcaldesa (Carmen Castillo) dio declaraciones de que esto está en proceso, de que Esval –que son los propietarios del terreno, dieron un plazo –entiendo que de un año– y el Gobierno va a hacer cumplir la ley y este fallo judicial, de que se tiene que desalojar", complementó la autoridad provincial.

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