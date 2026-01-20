Brutal crimen en Cartagena: hombre fue hallado con un disparo en la cabeza al interior de su domicilio en la toma Las Toninas

Un hombre fue hallado muerto con un disparo en su cabeza al interior de su domicilio ubicado en la toma Las Toninas, en el límite comunal entre Cartagena y San Antonio, en la Región de Valparaíso.

Hasta el lugar llegó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para iniciar las primeras indagatorias.

Según informaron ambos entes, las labores están concentradas en la identificación y paradero de los responsables del homicidio que se registró durante el fin de semana y que fue descubierto durante la madrugada de ayer lunes.

Al respecto, el fiscal Sacfi ECOH de Valparaíso, Juan Carlos Catalán, detalló que “en horas de la noche, en el sector del pasaje de Las Toninas, un sector de tomas, fue hallado el cuerpo sin vida por proyectil balístico de una persona de sexo masculino de 35 años de edad”, dijo.

“Por el momento se continúan las diligencias investigativas a fin de establecer la dinámica y el móvil del hecho, como también la identidad de él o los posibles imputados”, agregó el fiscal.

Fueron los propios vecinos quienes alertaron la presencia del cuerpo del hombre al interior de su vivienda. Tras esto, se dio aviso a la Policía de Investigaciones (PDI).

PURANOTICIA