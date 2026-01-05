Brutal caso de parricidio frustrado en Rapa Nui: mujer quedó en prisión preventiva tras golpear con un martillo a su madre de 81 años

En prisión preventiva quedó una mujer imputada por el delito de parricidio frustrado ante el Juzgado de Garantía de Rapa Nui, en la zona insular de la región de Valparaíso.

La Fiscalía local de la Isla de Pascua formalizó investigación en contra de una mujer por su presunta participación en el delito de parricidio frustrado, luego de que agrediera a su madre, una mujer de 81 años, al interior de su hogar, el pasado 3 de enero.

En la audiencia desarrollada ante el juzgado de Garantía, la Fiscalía expuso que la imputada atacó a la víctima utilizando un martillo, propinándole golpes en la cabeza mientras se encontraba en su hogar, manteniéndola intimidada y en situación de total vulnerabilidad, agresión que fue interrumpida gracias a la intervención de terceros.

La fiscal de Rapa Nui, Lorena Villagrán, indicó sobre este brutal caso en la Isla de Pascua que "considerando la gravedad del hecho, la especial condición de la víctima y, además, la necesidad de resguardar su integridad, como Fiscalía solicitamos la medida cautelar de prisión preventiva, lo que fue acogido por el tribunal".

Cabe hacer presente que el Juzgado de Garantía local estableció un plazo de 70 días para el desarrollo de la investigación respecto a este caso de parricidio frustrado.

(Imagen de referencia)

