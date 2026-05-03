Brutal ataque de perros a adulto mayor en Laguna Verde: Jauría era de diez rottweiler

Con lesiones de consideración terminó un hombre de 82 años luego de ser víctima de una violenta embestida por parte de un grupo de canes. El grave suceso tuvo lugar durante la mañana de este domingo en el sector de Laguna Verde, perteneciente a la comuna de Valparaíso.

Fue en torno a las 09:00 horas cuando el afectado caminaba con el propósito de efectuar unas compras, momento en el cual terminó siendo acorralado por los animales que vagaban por el lugar, según la información consignada por T13.

Testimonios entregados por los propios residentes del área apuntan a que la jauría estaría compuesta por alrededor de diez ejemplares de raza rottweiler. Estos canes ya habían sido observados deambulando sin ningún tipo de supervisión durante las jornadas recientes, desatando la preocupación vecinal debido a denuncias previas sobre un episodio de similares características donde los afectados fueron una pareja y otros animales.

Producto de la brutalidad del ataque, el adulto mayor resultó con heridas de carácter grave que se concentraron mayoritariamente en su cabeza y brazos. Ante este escenario, fue derivado de urgencia a las dependencias del Hospital Carlos Van Buren, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Respecto al origen de los animales, los antecedentes conocidos indican que poseen un dueño. No obstante, esta persona cumple actualmente la medida cautelar de prisión preventiva por un delito de secuestro. Asimismo, se detalló que las constantes fugas de los perros se deben a deficiencias en el cierre perimetral del domicilio donde permanecen.

Frente a este crítico panorama, los habitantes del sector manifestaron su profunda inquietud y reiteraron la necesidad de adoptar medidas concretas. El objetivo de la comunidad es resguardar la seguridad local y evitar que se registren nuevos ataques.

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