Brutal ataque con armas de fuego en Quillota: desde una moto disparan a vehículo con cuatro ocupantes, dejando a dos heridos graves

Fiscalía, a través del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), y la PDI, por medio de la Brigada de Homicidios, investigan un brutal ataque con armas de fuego registrado durante horas de la noche de este lunes 3 de noviembre en Quillota.

Según explicó el fiscal de turno, Sergio Morales, cuatro personas que se trasladaban en un vehículo, correspondientes a dos venezolanos, un colombiano y un chileno, fueron atacados desde una moto, quedando dos con lesiones de extrema gravedad.

En el lugar, se constituyó el equipo ECOH, la Brigada de Homicidios de la PDI y también funcionarios de Carabineros, quienes realizaron las primeras diligencias, fijando fotográficamente el sitio del suceso, levantando evidencia y tomando declaraciones.

Durante horas de la madrugada de este martes 4 de noviembre, se constituyó en el sitio del suceso personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, realizando diligencias, aunque sin poder hasta el momento establecer la identidad de los imputados.

