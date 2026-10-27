Brutal asesinato en El Tabo: hombre muere luego de recibir múltiples disparos

Un hombre de 34 años fue asesinado tras recibir múltiples disparos en la comuna de El Tabo, en un hecho que quedó al descubierto durante las últimas horas. Ante lo ocurrido, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de personal especializado para esclarecer las circunstancias de este nuevo homicidio que conmociona al litoral central.

En el lugar de los hechos, el subcomisario Miguel Hermosilla Flores, de la Brigada de Homicidios San Antonio, entregó los primeros antecedentes del caso y detalló el procedimiento investigativo desarrollado por el equipo policial: "En virtud de la solicitud por parte del Ministerio Público de gestión de esta Brigada Homicidio San Antonio, se encuentran realizando investigación por el delito de homicidio hecho ocurrido en la comuna de El Tabo, donde la víctima corresponde a un sujeto masculino, chileno de 34 años de edad, que mantiene diversas lesiones por proyectil balístico".

Tras constatarse el fallecimiento de la víctima, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) desplegó un operativo técnico-científico en el sector, con el objetivo de levantar evidencias que permitan reconstruir la dinámica del crimen y aportar antecedentes relevantes para la investigación.

Al respecto, el subcomisario Hermosilla explicó las diligencias que se encuentran en desarrollo en el sitio del suceso, las que incluyen la recolección de evidencias y la búsqueda de registros audiovisuales: "Al momento se encuentran realizando diversas diligencias como el reconocimiento externo policial del cadáver, trabajo de sitio del suceso, recolección de evidencias del mismo, búsqueda de cámaras de seguridad, análisis del mismo, toma de declaración de testigo y empadronamiento, a fin de establecer la dinámica de los hechos, la identidad y responsabilidad de él o los imputados y su actual paradero".

Las diligencias investigativas continúan en curso, mientras el Ministerio Público y la PDI trabajan en la recopilación de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad del sector. El objetivo es establecer la identidad y responsabilidad de él o los autores del homicidio, además de determinar su paradero.

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