Botica Municipal de Villa Alemana reabre y se gestiona adelanto de medicamentos con Cenabast

La Corporación Municipal de Villa Alemana informó que la Botica Municipal retomó su atención tras finalizar las pericias policiales luego del robo ocurrido durante este fin de semana.

La atención se realizará con normalidad en medicamentos disponibles. En caso de falta de stock, se registrarán los datos de los usuarios para avisarles cuando los fármacos vuelvan a estar disponibles.

Paralelamente, se gestiona ante la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) un adelanto en el despacho de medicamentos para reponer a la brevedad el stock afectado.

Cabe recordar a la comunidad que este lunes, la Corporación presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables del robo ocurrido en las dependencias de la Farmacia Municipal, y también el alcalde Nelson Estay solicitó un informe a la empresa que prestaba seguridad en el recinto a fin de identificar las fallas y responsabilidades en el servicio.

(Imagen: Corporación Municipal Villa Alemana)

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