Boris Kúleba acusa al ministro Iván Poduje de ser un operador inmobiliario: "Ha ocupado al Estado para generar negocios"

En entrevista con Puranoticia Matinal, el excandidato a la Alcaldía de Valparaíso, Boris Kúleba entregó nuevos detalles sobre el "Top 5 de infamias" de Iván Poduje. Durante el diálogo, Kúleba fue tajante al definir el perfil del actual ministro, señalando que su gestión está marcada por una defensa corporativa de ciertos sectores: “Cualquier cosa que vaya en contra de los intereses inmobiliarios, él es un férreo opositor”.

Uno de los puntos más críticos abordados fue el proyecto Paseo del Mar en Valparaíso. Kúleba denunció un esquema de información privilegiada donde Poduje y su círculo habrían actuado en múltiples roles simultáneos: “Quienes participan en el concurso, como jurado, como concursante y organizador, son todo el lote que tiene en ese tiempo Iván Poduje, que se llamaba Metropolítica”. Según dijo, el proyecto ganador debió ser declarado inadmisible por la Contraloría al no cumplir con las bases.

Asimismo, recordó el cuestionado proyecto "Margamar" en Viña del Mar, donde Poduje habría firmado un contrato directo con la administración de Virginia Reginato. Kúleba enfatizó que esta iniciativa era una “charlatanería inviable” y que el arquitecto operó bajo intereses cruzados: “Firmó un contrato con Virginia Reginato en que se le pagó 11 millones y medio de pesos a su consultora con un trato directo (...) para que haga el estudio para hacer este proyecto”.

La entrevista también reflotó la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el ministro por la restitución de 12 millones de pesos. El origen sería la omisión de Poduje sobre su cese como académico mientras recibía honorarios del MOP.

“No lo estaba cumpliendo (el requisito), pero igual por las sesiones, igual le pagaron (…) a tres sesiones a que asistió le pagaron 12 millones”, fustigó Kúleba. Además, mencionó que el ministro perdió un juicio por injurias tras ser acusado de plagio en su tesis de magíster: “Si dice que no hubo injuria, entonces quiere decir que no era mentira lo que dijo el periodista”.

Finalmente, Kúleba se refirió a la orden de demoler 56 viviendas de damnificados en el sector de El Olivar. Acusó que Poduje forzó esta decisión sin sustento técnico: “Él tomó la decisión antes de que existan informes que confirmen (...) era su opinión de que tienen que ser demolidos”. Según el entrevistado, los informes posteriores incluso recomendaron reparar y no destruir las estructuras.

Para Kúleba, estas acciones responden a un patrón de conducta persistente: “Ha sido un operador inmobiliario para intereses propios o de terceros y ha ocupado al Estado para generar negocios”.

El excandidato sugirió que los documentos técnicos podrían haber sido manipulados para validar la postura del secretario de Estado: “Lo más probable es que este informe haya sido inventado a solicitud de Poduje, precisamente para confirmar su tesis de que hay que echarlas abajo”. Según el comunicador, el actuar del ministro en esta crisis se ha dado “a la mala, así insultando a los pobladores, amenazando a los pobladores, amenazando también a las constructoras”, finalizó.

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