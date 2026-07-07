Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en Quebrada Escobares de Villa Alemana

Un incendio forestal afecta al sector de ingreso a la Quebrada Escobares en la comuna de Villa Alemana.

Bomberos de diferentes compañías trabajan para combatir el avance de las llamas y evitar su propagación en la ruta F-62, a la altura del cruce Troncal Sur, detrás de un centro de eventos, en Peñablanca.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) despachó a brigadas terrestres y operaciones aéreas en apoyo.

Autoridades recomendaron a la comunidad evitar transitar por el sector y facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia.

(Imagen: Viña Informa)

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