Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en Quebrada Escobares de Villa Alemana

Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en Quebrada Escobares de Villa Alemana

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Equipos de emergencia trabajan en la ruta F-62, a la altura del cruce Troncal Sur, detrás de un centro de eventos, en Peñablanca.

Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en Quebrada Escobares de Villa Alemana
Martes 7 de julio de 2026 17:06
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un incendio forestal afecta al sector de ingreso a la Quebrada Escobares en la comuna de Villa Alemana.

Bomberos de diferentes compañías trabajan para combatir el avance de las llamas y evitar su propagación en la ruta F-62, a la altura del cruce Troncal Sur, detrás de un centro de eventos, en Peñablanca.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) despachó a brigadas terrestres y operaciones aéreas en apoyo.

Autoridades recomendaron a la comunidad evitar transitar por el sector y facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia.

(Imagen: Viña Informa)

PURANOTICIA

Cargar comentarios