Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en el cerro Playa Ancha de Valparaíso

Un incendio forestal se registra la tarde de este martes en el cerro Playa Ancha de la ciudad de Valparaíso.

La emergencia se produce en calle Piedra Laja con Luis Emilio Recabarren, a un costado del camino La Pólvora.

Para contener la emergencia y evitar su propagación, trabajan en el lugar tres unidades del Cuerpo de Bomberos Valparaíso y recursos terrestres y aéreos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

VIDEO

(Imagen: @omegaproccl / Video: @NoticiasValpoEx)

PURANOTICIA