Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal a un costado de cementerio en Villa Alemana

Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal a un costado de cementerio en Villa Alemana

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Debido al siniestro que se inició la tarde de este miércoles, el camposanto Parque del Sendero fue evacuado.

Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal a un costado de cementerio en Villa Alemana
Miércoles 18 de febrero de 2026 14:55
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un incendio forestal se registra en las cercanías de un cementerio de la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso.

Debido al siniestro que se inició la tarde de este miércoles, el camposanto Parque del Sendero fue evacuado.

La emergencia se produce a un costado del nuevo Hospital Provincial Marga Marga.

Bomberos y personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se encuentran trabajando para extinguir las llamas.

(Imagen: @NoticiasValpoEx)

PURANOTICIA

Cargar comentarios