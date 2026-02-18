Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal a un costado de cementerio en Villa Alemana

Un incendio forestal se registra en las cercanías de un cementerio de la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso.

Debido al siniestro que se inició la tarde de este miércoles, el camposanto Parque del Sendero fue evacuado.

La emergencia se produce a un costado del nuevo Hospital Provincial Marga Marga.

Bomberos y personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se encuentran trabajando para extinguir las llamas.

(Imagen: @NoticiasValpoEx)

PURANOTICIA