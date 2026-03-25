Bomberos Valparaíso inicia obras de Campo de Entrenamiento en el sector de la exTenencia de Carreteras de la ruta 68

Marcando un hito para los procesos de formación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, este miércoles 25 de marzo se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del Campo de Entrenamiento de la institución, ubicado en el sector de la exTenencia de Carreteras de la ruta 68.

La iniciativa se da en el contexto de los 175 años de vida institucional, momento al que se llega en un pie en el que el primer Cuerpo de Bomberos de Chile busca fortalecer su capacidad operativa de forma profesional, estandarizada y en miras del futuro.

El Campo de Entrenamiento va en línea con un aumento sostenido de la necesidad de capacitar a nuevos bomberos y de mantener el entrenamiento constante de quienes ya forman parte de la institución, con el objetivo de mantener a los integrantes actualizados en cuanto a los nuevos contenidos y técnicas a utilizar en emergencias, buscando siempre entregar un mejor servicio a la comunidad.

El proyecto busca descentralizar la formación bomberil, permitiendo reducir listas de espera, disminuir costos asociados a traslados interregionales y aumentar la frecuencia de entrenamientos en condiciones controladas y seguras permitiendo -además- elevar los estándares de preparación ante emergencias, considerando los diversos riesgos presentes en la región de Valparaíso, tales como incendios estructurales y forestales, rescates y manejo de materiales peligrosos.

Al respecto, el superintendente del CBV, José Manuel Espósito, señaló que “esto no es solo una primera piedra, es el inicio de un compromiso institucional que representa años de esfuerzo y visión de futuro. Estamos convencidos de que la preparación constante de nuestros bomberos y bomberas no es una opción, sino que una necesidad para entregar un servicio de excelencia a la comunidad de Valparaíso”.

Por su parte, el comandante del CBV, Vicente Maggiolo, agregó que “este espacio nos permitirá entrenar en mejores condiciones, mejorar nuestras destrezas y estar aún más preparados para responder de manera eficiente y oportuna ante una emergencia. Este Campo de Entrenamiento no solo beneficiará a nuestros bomberos actuales, sino que a todas las generaciones de bomberos venideras y también a otros cuerpos de Bomberos de la zona, encontrando todos aquí un lugar para formarse con los más altos estándares”.

Por su parte, el delegado presidencial, Manuel Millones, destacó la necesidad de Bomberos por tener constantemente “un mayor entrenamiento, escenarios simulados, hay tecnologías distintas, equipamientos diversos y, por lo tanto, nuestros bomberos -que son la principal barrera de contención ante los desastres- tienen que tener la mejor preparación. Siembre hay que apoyarlos en este tipo de iniciativas, no solo con carros y cuarteles, sino que también entregarle este tipo de escenarios”.

El Campo de Entrenamiento del CBV contará con diversas instalaciones que tienen un costo estimado de 200 millones de pesos en una primera etapa y se emplazará en un terreno que Bienes Nacionales entregó en comodato a la institución, lugar donde se levantarán estructuras que permitirán la instalación de salas de clases, simuladores de incendios estructurales, comedores, etcétera.

El proyecto del Campo de Entrenamiento va de la mano también con la resignificación de los procesos de formación bomberil, contexto en el que en febrero pasado se renombró a la exAcademia Técnica como Escuela de Formación Bomberil Profesor Jorge H. Bonilla Bonilla.

Dicho cambio conceptual responde a nuevos paradigmas de formación que buscan que los bomberos del futuro tengan un aprendizaje integral y holístico teniendo en cuenta desafíos contemporáneos y la evolución natural de Bomberos Valparaíso, entendiendo que los nuevos integrantes del CBV deben tener una óptima formación operativa sin dejar de lado una sólida formación valórica.

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