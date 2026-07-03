Bomberos rescatan a persona atrapada en incendio que afectó a una vivienda en El Tabo

Una rápida respuesta del Cuerpo de Bomberos de El Tabo permitió controlar un incendio que durante la madrugada de este viernes afectó una vivienda ubicada en las cercanías del centro de la comuna, evitando que las consecuencias fueran mayores.

La emergencia se produjo en un inmueble emplazado en la intersección de avenida San Marcos con calle Anita, hasta donde concurrieron dos unidades de la institución voluntaria para combatir las llamas y evitar la propagación a otros inmuebles.

Al llegar al lugar, los voluntarios bomberiles advirtieron que una persona permanecía al interior de la vivienda, por lo que iniciaron de inmediato las labores de rescate. Tras ser evacuada, se confirmó que no presentaba lesiones.

El fuego provocó daños principalmente en el segundo nivel del inmueble y fue contenido por los equipos de emergencia, impidiendo su propagación a otras casas.

Cabe hacer presente que las primeras indagatorias apuntan a que el incendio se habría originado por una falla en una estufa a leña tipo salamandra. Dicho desperfecto habría generado un foco de fuego en el entretecho de la vivienda, aunque las causas serán establecidas por los peritajes correspondientes.

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