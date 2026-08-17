Bomberos reconoce que llegaron sin saber que enfrentaban un incendio con químicos en La Cruz: llamas superaron los 30 metros

Una emergencia de alta complejidad enfrentaron durante la noche del domingo los equipos de Bomberos que acudieron hasta el sector rural de Pocochay, en La Cruz, luego de que un incendio estructural de carácter industrial consumiera una vivienda y diversas instalaciones asociadas a la actividad de viveros.

La magnitud del siniestro quedó de manifiesto desde los primeros minutos, pero hubo un elemento que aumentó considerablemente la complejidad de la emergencia: los equipos de Bomberos desconocían inicialmente que dentro de las bodegas había materiales químicos utilizados en la agroindustria.

Así lo explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de La Cruz, Mauricio Arancibia, quien señaló que "se ocasiona un incendio estructural de clase industrial en el sector de Pocochay, un sector rural de La Cruz. Llegando la primera unidad el incendio se encontraba sin posibilidades de control. Se solicitó apoyo regional debido a la gran cantidad de combustible que hay en estos galpones".

El comandante agregó que "también se quemó una estructura con la radiación de esta misma. Habían materiales químicos también, así que llegó la gente de Materiales Peligrosos para analizar los materiales químicos que están dentro".

EMERGENCIA QUÍMICA

Uno de los principales problemas que debieron enfrentar los voluntarios fue la falta de grifos en el sector rural donde se produjo la emergencia en La Cruz.

"En el sector rural de Pocochay no hay grifos. Los grifos más cercanos son los que están en la avenida 21 de Mayo, así que hicimos un punto de abastecimiento en nuestro cuartel porque ya sabemos la cantidad de agua que desaloja y han estado circulando los vehículos institucionales que han estado trabajando en el incendio", dijo.

Arancibia recalcó que "lamentablemente la emergencia tuvo su origen en materiales químicos, habían plásticos y productos químicos que se ocupan para la agroindustria, así que ha sido un incendio bien complejo. Al momento de llegar no teníamos conocimiento de los productos químicos que habían dentro de las bodegas. Cuando nosotros llegamos, había una gran carga de combustible, las llamas superaban los 30 metros de altura, así que fue bien complejo el siniestro", afirmó.

La situación obligó a solicitar apoyo a distintos cuerpos de Bomberos de la región de Valparaíso, incluyendo unidades provenientes de Los Andes, Valparaíso y Viña del Mar, además de voluntarios de las comunas de la provincia de Quillota y de Marga Marga que se desplegaron durante varias horas para evitar que el fuego continuara propagándose.

En ese sentido, el alcalde (s) de La Cruz, Óscar Calderón, confirmó que "hasta las 2 de la madrugada del día lunes estuvieron trabajando más de 25 unidades de Bomberos de La Cruz y de prácticamente cada una de las comunas de la provincia de Quillota, con pérdida total de la vivienda y de algunos invernaderos que estaban asociados a la actividad económica de viveros también se perdieron".

APOYO A AFECTADOS

Calderón señaló también que la unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de La Cruz estuvo presente durante los trabajos que se realizaron durante la madrugada del lunes. De igual forma, precisó que "el incendio inició alrededor de las 20:00 horas y hasta las 2:00 de la mañana del día lunes estaba ya controlado".

Durante la mañana de este lunes, "los equipos sociales de la Municipalidad de La Cruz hicieron levantamiento de los efectos de carácter social y también la unidad de Operaciones por los efectos que tuvo en la infraestructura, para disponer de los apoyos sociales y de los apoyos de limpieza y retiro que la Municipalidad de La Cruz va a comprometer en esta lamentable noticia".

Un hecho a destacar dentro de la emergencia crucina es que a pesar de la violencia del incendio, no se registraron personas fallecidas ni lesionadas.

Cabe hacer presente también que la emergencia generó un corte preventivo del suministro eléctrico en Pocochay. De acuerdo con información entregada por el municipio, la interrupción alcanzó aproximadamente al 60% del sector, incluyendo los sectores de Ricardo Santa Cruz, Pedro Aguirre Cerda y parte de Don Bosco.

PURANOTICIA