Bomberos del Gran Valparaíso realizaron ejercicio para fortalecer la capacidad de respuesta conjunta ante incendios forestales

Este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso organizó un ejercicio que reunió a los equipos forestales acreditados de Bomberos Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Casablanca, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta conjunta entre los distintos cuerpos de Bomberos del Gran Valparaíso ante la nueva temporada de mayor incidencia de incendios forestales,

Fueron más de una veintena de carros bomba y vehículos de apoyo logístico junto a más de 200 bomberos los que fueron convocados a la localidad de Laguna Verde, Valparaíso, donde se simuló un incendio forestal de grandes proporciones posicionado de forma ficticia en la región del Maule, hasta donde las fuerzas de tarea de las respectivas instituciones bomberiles debieron movilizarse para el combate de la emergencia simulada que se trabajó con distintos escenarios.

La actividad consideró la instalación de un puesto de comando, puesto médico, servicios de alimentación e higiene y campamentación para los cientos de voluntarios pertenecientes a los mencionados cuatro equipos forestales acreditados ante el Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile.

Al respecto, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Vicente Maggiolo, señaló que “esta es una tremenda oportunidad para coordinar un trabajo conjunto entre distintos cuerpos de Bomberos en el combate a los incendios forestales. Son emergencias que esperamos que nunca ocurran, pero que de igual forma debemos estar preparados para darles una respuesta oportuna, eficiente y eficaz, en resguardo de la ciudadanía y de cara a una nueva temporada estival porque nuestro principal objetivo como Bomberos es siempre la protección de las vidas, los bienes y el medio ambiente. Lamentablemente, la autoridad regional y los municipios de las ciudades participantes –salvo Casablanca- no asistieron a esta instancia pese a la invitación que les cursamos, habría sido bueno contar con su presencia ante el gran despliegue de recursos que hubo y que dentro de varios aspectos operativos, también buscaba mejorar la coordinación entre instituciones”.

Maggiolo agregó que “los equipos forestales acreditados son todos bomberos altamente entrenados y preparados con la capacidad de movilizar fuerzas de tarea a cualquier punto del país para compartir emergencias cuando la respuesta local se ve superada, por lo tanto, somos bomberos comprometidos que ya no estamos solo al servicio de nuestras ciudades, sino que de un país completo. Por eso valoramos esta instancia y agradecemos la participación de Bomberos Viña del Mar, Quilpué y Casablanca porque finalmente cuando debemos ir en ayuda de quien lo requiere, los bomberos somos todos un solo equipo”.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Sebastián Páez, indicó que “estamos agradecidos de la invitación porque esto refuerza el trabajo conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, sumándose ahora los equipos de Casablanca y Quilpué. Esto genera poder conocernos, interactuar entre equipos y evaluar nuestras fortalezas y debilidades. Somos una región que tenemos hartos equipos acreditados y eso hace que tengamos que trabajar mancomunadamente en el caso de tener que responder a alguna zona del país. Esto fue muy positivo, agradecemos al comandante de Bomberos Valparaíso esta invitación y esperamos poder seguir trabajando en conjunto con los distintos cuerpos de la región”.

La actividad, que se extendió por cerca de 48 horas, también contó con la presencia de otros organismos respondedores a emergencias como Carabineros y la Conaf, cuyo jefe del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de la región de Valparaíso, Patricio Balladares, señaló que “como Corporación Nacional Forestal estamos muy contentos de haber participado con algunos recursos en esta simulación de incendio forestal, toda vez que el Cuerpo de Bomberos Valparaíso está en la fase de continuar con su acreditación en esta materia”.

“Se ha reforzado a través del Sistema de Comando de Incidentes la activación y el trabajo en terreno que hemos visto en las instalaciones de un puesto de comando, áreas de espera y un soporte logístico importante. Son acciones que valoramos porque en el combate a incendio forestales ambos organismos trabajamos como un engranaje, unidos, para un trabajo seguro que permite que la comunidad se sienta más preparada y segura”, complementó.

