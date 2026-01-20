Bomberos debió rescatar a conductores atrapados tras dos accidentes en Viña del Mar

Dos accidentes de tránsito se produjeron casi en simultáneo en dos puntos distintos de la comuna de Viña del Mar, lo que obligó al traslado de equipos de emergencia.

El primero de ellos se produjo en la ruta Las Palmas, a la altura del puente El Quiteño, donde dos camiones de alto tonelaje se vieron involucrados en una colisión.

Producto de lo anterior, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín debieron rescatar a un conductor que permaneció atrapado en la cabina.

Luego de lograr extraerlo desde los fierros de la máquina, se informó que el hombre se encuentra en buen estado y que no hay más personas lesionadas.

Cabe indicar que producto del siniestro vial, quedaron habilitadas sólo una pista en dirección a Concón y otra en dirección a la localidad de Placilla.

ACCIDENTE EN PADRE HURTADO

Con solo minutos de diferencia se registró un segundo accidente de tránsito en la comuna, esta vez en la subida Padre Hurtado, a la altura del Mirador Viña del Mar.

En dicho lugar se produjo una colisión entre dos vehículos menores, uno de los cuales terminó volcado en una especie de zanja que existe en el lugar.

Esta situación dejó atrapado a uno de los conductores, quien también debió ser rescatado por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna.

Vale hacer presente que el pavimento en Viña del Mar está resbaladizo producto de la intensa neblina que se registra desde primera hora del día en toda la costa.

