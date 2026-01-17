Bomberos de Viña del Mar distinguen a Senador Ricardo Lagos Weber con el “Mérito Bomberil”

El Directorio Nacional de Bomberos de Chile otorgó la condecoración “Al Mérito Bomberil” al senador por la Región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, en reconocimiento a su gestión legislativa y compromiso institucional, tras completar dos períodos parlamentarios en el Senado.

La ceremonia se realizó durante esta semana en dependencias de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, institución a la que el parlamentario pertenece como voluntario activo desde hace más de 10 años, y reunió a las más altas autoridades bomberiles a nivel nacional y regional.

La distinción, establecida en el artículo 52° del Estatuto de Bomberos de Chile, corresponde al máximo reconocimiento institucional, reservado para quienes realizan acciones relevantes en favor de los valores, la unidad y el fortalecimiento de la institución en todo el país.

Uno de los principales fundamentos del reconocimiento fue el rol clave del senador en la promoción y aprobación de la Ley N° 21.572 sobre Acreencias Bancarias, normativa que permite destinar fondos bancarios no reclamados directamente a los Cuerpos de Bomberos, generando un impacto financiero significativo para las distintas compañías del país.

Durante el acto, el Presidente Nacional de Bomberos, Juan Carlos Field Bravo, destacó que el compromiso de Lagos Weber ha sido tanto legislativo como operativo, mientras que el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Marco Quintana, subrayó su vínculo indisoluble con la institución. Por su parte, el senador agradeció la distinción y reafirmó su compromiso con la seguridad pública y con los voluntarios que arriesgan su vida por la comunidad, en especial con su Primera Compañía José Francisco Vergara.

