Bomberos de Valparaíso recreará su primera emergencia al cumplirse 175 años del histórico despacho en el plan de la ciudad

Este miércoles 8 de julio se conmemora un hecho fundamental en la historia del bomberismo en Chile: la primera emergencia atendida por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, luego de fundarse la institución el 30 de junio de 1851 tras un devastador incendio ocurrido en la entonces calle del Cabo, en el plan de Valparaíso, el 15 de diciembre de 1850.

Hace exactamente 175 años, en la playa de El Almendral, el vapor «Perú», que se encontraba varado tras un fuerte temporal, fue afectado por un incendio que puso a prueba por primera vez una institución que nació por una emergencia, pero que escribió su historia con honor, valentía y vocación.

En recuerdo de aquel hito, y en el marco de los 175 años del Cuerpo de Bomberos fundador de Chile, el de Valparaíso, este miércoles 8 de julio se recreará vía radial aquel llamado siendo emitido por la Central de Gestión de Incidentes de Bomberos Valparaíso y, a su vez, se hará sonar la tradicional “paila” que por aquel entonces alertaba a los bomberos porteños de concurrir a un siniestro.

Se trata de una actividad impulsada por el Departamento de Patrimonio del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, con el fin de rememorar dicha histórica emergencia a la que acudieron las cuatro compañías fundadoras de la época: la Primera y Segunda Compañía de Bomberos de Agua -conocidas hoy como Bomba Americana y Bomba Germania- junto a la Tercera Compañía de Hachas, Ganchos y Escaleras, y la Cuarta Compañía de Guardia de Propiedad, las que con medios rudimentarios, esfuerzo físico y un profundo sentido de deber, enfrentaron el fuego en condiciones extremas, dando inicio a una tradición de valentía que perdura hasta la actualidad.

El superintendente del CBV, José Manuel Espósito, expresó que "recordar el primer despacho de emergencia de nuestra institución es mucho más que recordar un hecho histórico. Es rendir homenaje a aquellos hombres que, apenas días después de haber fundado el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso respondieron con decisión al incendio del vapor Perú, dando inicio a una tradición de servicio voluntario que hoy cumple 175 años".

La autoridad bomberil agregó que "esta recreación nos permite conectar el pasado con el presente, poniendo en valor el legado de quienes sentaron las bases de una institución que ha sabido evolucionar, modernizarse y adaptarse a los desafíos de cada época, sin perder su esencia de entrega desinteresada a la comunidad”.

Por su parte, el inspector jefe del Departamento de Patrimonio, Nicolás Rojas, comentó que “esta recreación histórica busca revivir uno de los momentos más significativos de los primeros días del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso: el despacho al incendio del vapor Perú, ocurrido en 1851, cuando la institución recién comenzaba a escribir su historia”.

El también profesor de Historia agregó que “el trabajo de investigación y reconstrucción ha considerado antecedentes documentales, elementos de época y protocolos históricos para preservar nuestra memoria institucional y acercarla a la comunidad. En Valparaíso, el fuego no solo se combate con agua y herramientas, también se enfrenta con historia, compromiso y vocación. Hoy, 175 años después de nuestra fundación, aquella primera alarma sigue resonando en la memoria de Valparaíso, es el sonido de la entrega, del sacrificio y del compromiso de generaciones de hombres y mujeres que han mantenido viva la llama del servicio”.

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