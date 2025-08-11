Bomberos de San Antonio combate incendio que afecta a casa-habitación en Llolleo

Un incendio estructural afectó a una casa habitación ubicada en la localidad de Llolleo, en la comuna de San Antonio, al sur de la región de Valparaíso.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna concurrieron hasta la intersección de calles Canelo con Cristo Rey para combatir las llamas.

Hasta el sitio del suceso también acudió personal municipal de Seguridad Pública y de Gestión de Riesgos, al igual que funcionarios de Carabineros.

Noticia en desarrollo...

PURANOTICIA