Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Bomberos de San Antonio combate incendio que afecta a casa-habitación en Llolleo

Bomberos de San Antonio combate incendio que afecta a casa-habitación en Llolleo

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Junto a personal del Municipio y funcionarios de Carabineros combaten las llamas registradas en una vivienda ubicada en la intersección de calles Canelo con Cristo Rey.

Bomberos de San Antonio combate incendio que afecta a casa-habitación en Llolleo
Lunes 11 de agosto de 2025 09:22
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un incendio estructural afectó a una casa habitación ubicada en la localidad de Llolleo, en la comuna de San Antonio, al sur de la región de Valparaíso.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna concurrieron hasta la intersección de calles Canelo con Cristo Rey para combatir las llamas.

Hasta el sitio del suceso también acudió personal municipal de Seguridad Pública y de Gestión de Riesgos, al igual que funcionarios de Carabineros.

Noticia en desarrollo...

PURANOTICIA

Cargar comentarios