Bomberos de 14 comunas de la región de Valparaíso se capacitan en riesgo eléctrico para enfrentar emergencias con mayor seguridad

¿Qué pasa cuando Bomberos llega a una emergencia y, en medio de un incendio, un accidente o una caída de infraestructura, también existe riesgo eléctrico? Saber reconocer ese riesgo y contar con información oportuna puede marcar una diferencia para quienes están trabajando en el lugar y, especialmente, para las personas que necesitan ayuda.

Con ese objetivo, se realizó en el edificio Curauma de Chilquinta una jornada de capacitación sobre riesgo eléctrico y operación de la red eléctrica, que reunió a voluntarios de 14 cuerpos de Bomberos de la región de Valparaíso junto a equipos técnicos de la compañía.

Participaron representantes de los cuerpos de Bomberos de Villa Alemana, Quilpué, Limache, Olmué, Quillota, Nogales, Llay Llay, San Felipe, Los Andes, Rinconada, Putaendo, San Antonio, Casablanca y Viña del Mar, ampliando el alcance de una instancia que busca fortalecer la preparación y coordinación de los equipos que diariamente responden ante emergencias en distintas comunas de la región.

La jornada tuvo una primera etapa teórica en las dependencias de Curauma y posteriormente se trasladó al Centro de Competencias Técnicas Aplicadas en Quilpué, donde los voluntarios pudieron conocer en terreno distintos elementos de la infraestructura eléctrica y revisar situaciones que pueden enfrentar durante una emergencia.

Uno de los aspectos destacados fue también la visita al Centro de Comando de la empresa, donde los representantes de Bomberos pudieron conocer cómo se monitorea y coordina la operación de la red eléctrica y de qué manera pueden establecerse mejores canales de comunicación ante una emergencia.

Juan Pazmiño, presidente del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, señaló que “siempre para nosotros es bueno conocer el trabajo que hace las empresas, porque en nuestra labor como investigadores de incendios es importante saber cómo actúan y la tecnología que manejan. Es vital para quienes investigamos y también para nuestros colegas que extinguen los incendios”.

Mauricio Montenegro, jefe del Departamento de Investigación del Cuerpo de Bomberos de Quilpué y director de la agrupación de investigadores de incendios, explicó que "la idea es que ellos puedan identificar más allá de lo que ya saben, para ser mejores investigadores de incendios y poder ser más asertivos en lo que investigan. Buscamos que sepan qué observar, cómo actuar y qué elementos considerar cuando se enfrentan a situaciones relacionadas con la parte eléctrica”.

Desde Chilquinta, el jefe de Mantenimiento de la compañía en Marga Marga, Rodrigo Caniguante, destacó que "esta jornada busca que Bomberos conozca en terreno los elementos y riesgos que puede encontrar al momento de intervenir cerca de nuestra infraestructura eléctrica, y que también conozca cómo funciona nuestro Centro de Comando. Mientras mejor nos conozcamos y coordinemos, más segura y efectiva será nuestra respuesta ante una emergencia”.

La iniciativa forma parte de la estrategia de preparación de Chilquinta para el Plan de Altas Temperaturas 2026-2027 y busca fortalecer el trabajo conjunto con los organismos de emergencia de la región, especialmente de cara a un período en que las altas temperaturas pueden incrementar distintos tipos de riesgos.

El objetivo final es que Bomberos pueda desarrollar su labor con mayor seguridad y que, frente a una emergencia que involucre infraestructura eléctrica, la coordinación permita entregar una respuesta más oportuna y segura a la comunidad.

PURANOTICIA