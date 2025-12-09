Bomberos confirma que incendio forestal en La Cruz fue originado de manera intencional por un voluntario de la institución

El Cuerpo de Bomberos de La Cruz confirmó que el incendio forestal registrado este fin de semana en el sector El Naranjal de Pocochay fue originado de manera intencional por un voluntario de la institución.

Bomberos señaló "con profunda preocupación y sentido de responsabilidad", lograron determinar tras las primeras diligencias de investigación que "la acción fue cometida por un voluntario perteneciente a nuestra institución".

"Ante esta situación, queremos expresar con total claridad que estos hechos no representan, bajo ninguna circunstancia, los valores, principios y normas que rigen al Cuerpo de Bomberos de La Cruz", agregaron.

En ese sentido, reafirmaron que "nuestra labor se fundamenta en el servicio desinteresado, la protección de la vida y los bienes, y el compromiso irrestricto con la comunidad. Cualquier conducta que se aleje de estos pilares es absolutamente inaceptable".

También aseguraron que han adoptado todas las medidas administrativas correspondientes, incluyendo la separación inmediata del voluntario involucrado, y se realizo la denuncia correspondiente al Ministerio Público.

De igual forma, aseguraron que quedaron "a entera disposición de la Fiscalía para el esclarecimiento completo de los hechos y la aplicación de las sanciones que determine la justicia".

"Queremos transmitir a nuestros vecinos y vecinas que este lamentable suceso no refleja el actuar ni el espíritu del resto de nuestros voluntarios, quienes día a día entregan su tiempo, esfuerzo y vocación al servicio de la comunidad de La Cruz", complementaron.

Finalmente, cerraron diciendo que "agradecemos la comprensión y el apoyo permanente de la ciudadanía, y reafirmamos nuestro compromiso de transparencia, responsabilidad y servicio público".

PURANOTICIA