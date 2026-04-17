Bomberos combaten incendio que se originó tras una explosión al interior de una vivienda en Quillota

La emergencia se registra al interior del condominio Los Fundadores N°4, ubicado en la Avenida 21 de Mayo, a la altura del paradero 6, frente al colegio Terranova.
Un incendio estructural se registra la noche de este viernes en la comuna de Quillota, en la región de Valparaíso.
La emergencia se registra al interior del condominio Los Fundadores N°4, ubicado en la Avenida 21 de Mayo, a la altura del paradero 6, frente al colegio Terranova.
Cuerpo de Bomberos de la comuna combaten el siniestro con diversas máquinas y voluntarios.
Según información preliminar, el incendio se habría originado tras una explosión al interior de una vivienda, lo que provocó un rápido avance de las llamas.
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