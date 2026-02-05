Bomberos combaten incendio forestal en cercanías del colegio Héroes de Chile en Limache

Un incendio forestal se registra la noche de este jueves en la comuna de Limache, región de Valparaíso.

En específico la emergencia se produce en las cercanías del colegio Héroes de Chile.

Tres unidades del cuerpo de Bomberos de la comuna se encuentran combatiendo las llamas, según consigna El Marga.

Hasta el momento, el siniestro ha consumido aproximadamente cinco mil metros cuadrados de pastizal y matorral.

Personal de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Limache también se encuentra apoyando las labores de control y prevención.

(Imagen: El Marga)

PURANOTICIA