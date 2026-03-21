Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Bomberos combate incendio forestal frente a bencinera de la Av. España de Valparaíso

Bomberos combate incendio forestal frente a bencinera de la Av. España de Valparaíso

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Se trata de una emergencia registrada en el sector Yolanda de la arteria, justo al frente de una bencinera Shell, a los pies del cerro Barón y en dirección a Viña del Mar.

Bomberos combate incendio forestal frente a bencinera de la Av. España de Valparaíso
Sábado 21 de marzo de 2026 11:01
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso combaten un incendio forestal registrado en plena zona urbana de la comuna.

Se trata de una emergencia suscitada a un costado de la avenida España, en el sector Yolanda, justo al frente de una bencinera Shell.

El siniestro vial ha generado mucha preocupación en los vecinos del sector, más aún por la cercanía del fuego con la estación de servicio.

Asimismo, la alerta se ha levantado por la voracidad de las llamas, pero sobre todo por el humo, el cual es visible desde distintos puntos de la comuna porteña.

Noticia en desarrollo...

PURANOTICIA

Cargar comentarios