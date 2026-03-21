Bomberos combate incendio forestal frente a bencinera de la Av. España de Valparaíso

Diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso combaten un incendio forestal registrado en plena zona urbana de la comuna.

Se trata de una emergencia suscitada a un costado de la avenida España, en el sector Yolanda, justo al frente de una bencinera Shell.

El siniestro vial ha generado mucha preocupación en los vecinos del sector, más aún por la cercanía del fuego con la estación de servicio.

Asimismo, la alerta se ha levantado por la voracidad de las llamas, pero sobre todo por el humo, el cual es visible desde distintos puntos de la comuna porteña.

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