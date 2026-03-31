Bombero fue agredido en incendio que destruyó una casa en cerro Toro de Valparaíso

Una vivienda resultó afectada por un incendio estructural registrado durante la madrugad de este martes 31 de marzo en el cerro Toro de Valparaíso.

Al menos seis unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto se movilizaron hasta la intersección de calles Camprodón con Horacio para contener las llamas.

Luego de algunos minutos de arduo trabajo, los voluntarios lograron controlar la emergencia, aunque no pudieron evitar que el fuego consumiera la casa.

Desde el lugar de los hechos se reportó que un bombero fue víctima de una violenta agresión cometida aparentemente por un residente del sector.

Debido a esta situación, se requirió la presencia de Carabineros para evitar que otros voluntarios de la institución fueras víctimas de golpes y/o ataques.

Por su parte, la empresa Chilquinta informó en redes sociales que el "corte de suministro que afecta al sector del cerro Toro, en la comuna de Valparaíso, es para resguardar la seguridad de Bomberos que se encuentran trabajando en el área".

Respecto al horario estimado de reposición, se indicó que será a las 11:00 horas.

PURANOTICIA