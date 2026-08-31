Bodyboardista de Zapallar clasifica por segundo año consecutivo a la Gran Final del IBC World Tour

Por segundo año consecutivo, el bodyboardista Gerardo Veas representará a Chile en la Gran Final del IBC World Tour, luego de conseguir su clasificación a la instancia que cerrará la temporada internacional de la disciplina en las Islas Canarias, España.

El deportista, integrante del Team Zapallar, recibió la confirmación oficial de su clasificación tras su actuación en el Pascuales Bodyboard Pro, resultado que le permitió asegurar nuevamente un lugar en la definición del circuito mundial.

Ante este escenario, Veas señaló que “el resultado significa un doble orgullo, por mi actuación y porque voy a representar a Chile y a Zapallar en una competencia internacional de renombre en mi disciplina deportiva, que es el bodyboard”.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, en tanto, destacó que "Gerardo vuelve a demostrar el nivel que tienen los deportistas del Team Zapallar. Aquí hay talento, disciplina y mucho trabajo detrás de estos resultados, y eso nos confirma que hemos tomado el camino correcto al apoyarlos para que puedan desarrollarse y competir al más alto nivel. Ver a un deportista de nuestra comuna llegar por segundo año consecutivo a una final mundial demuestra que cuando se abren oportunidades, el talento local puede llegar muy lejos”.

La clasificación tiene además un fuerte componente local. Veas es hijo del presidente del Sindicato de Pescadores de Zapallar y mantiene un estrecho vínculo con el mar y con una comuna cuya identidad está históricamente ligada a su borde costero.

Su presencia nuevamente en la Gran Final permite también poner el foco en el desarrollo de deportistas que, desde comunas fuera de los grandes centros urbanos, han logrado abrirse espacio en competencias internacionales y sostener procesos deportivos de alto rendimiento.

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