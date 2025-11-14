Bloqueador e hidratación: entregan recomendaciones de salud para acudir a votar este domingo 16 de noviembre en la V Región

Hasta 30 grados pronostica la Dirección Meteorológica de Chile para Los Andes y San Felipe este domingo 16 de noviembre, día de Elecciones Parlamentarias y Presidenciales en la región de Valparaíso, motivo por el cual la Seremi de Salud reforzó su comunicación de medidas de autocuidado ante altas temperaturas y radiación UV.

“Este domingo, es importante acudir a las urnas preparados para cuidarnos del calor y la radiación. Pedimos a las personas que se puedan proteger utilizando gorro o sombrillas, lentes de sol y ropa ligera. También aplicar protector solar factor 50 cada dos o tres horas y llevar siempre una botella con agua para mantener la hidratación”, explicó la seremi de Salud, Lorena Cofré.

La autoridad agregó que es importante, de ser posible, votar en las horas de menos calor y si se tiene que esperar, hacerlo en un lugar con sombra. “En lo posible no acudir con niños o niñas a votar, para no exponerles a altas temperaturas, también es importante proteger y estar atentas a personas mayores que acudirán este domingo a los locales de votación”, enfatizó la autoridad sanitaria.

Por otra parte, en el caso de presentar síntomas respiratorios, se recomienda el uso de mascarilla tanto en el local de votación como en el trayecto de ida y regreso al hogar. El uso correcto de mascarilla es cubriendo nariz y boca. Además, se aconseja llevar una adicional.

Se encuentra disponible el fono Salud Responde 600 360 7777 al que se puede llamar ante consultas, de manera gratuita.

PURANOTICIA